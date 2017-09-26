Manisa'da Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanları çiçek dikmek için açtıkları çukurun içerisinde beze sarılı ceset bulunca bebek cesedi olduğunu düşünerek polise ihbarda bulundu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Ahmet Ünsal'ın haberine göre, polis ve 112 ekipleri ihbar üzerine Ulupark'a geldi. Polis çevre güvenliği aldıktan sonra sağlık ekipleri cesedin sarılı olduğu bezi açtı. Bezden ölü bir kedi çıkınca ekipler şaşkına döndü.