Manisa'nın Salihli ilçesinde, 61 yaşındaki M.K., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesi 80 yaşındaki Ummuhan K.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.



DHA'nın haberine göre olay, dün saat 21.00 sıralarında, Salihli'nin Beşeylül Mahallesi'nde meydana geldi. M.K., birlikte yaşadığı annesi Ummuhan K. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. M.K., annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Anne ile oğlunun seslerini duyan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis, Ummuhan K.'yı yaralı halde görünce ambulans çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu Ummuhan K.'yı ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşlı kadın kurtarılamadı. Ummuhan K.'ın ayrıca başına sert bir cisimle vurulmasıyla oluştuğu sanılan darp izine de rastlandı. M.K. ise polis tarafından gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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