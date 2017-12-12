Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde oturan 38 yaşındaki Alaaddin Memiş , evinin çatısındaki kiremitleri kırmızı beyaza boyatarak Türk bayrağı yaptırdı.

DHA'nın haberine göre, Sarıgöl'ün Aşağıkoçaklar Mahallesi'nde yaşayan Alaaddin Memiş, oğlu Ali'nin sünnet töreni öncesinde evini hazırladı. Karacaali Sokak'taki evine Türk bayrağı asmayı düşünen Memiş, ayrıca çatıyı kırmızı beyaza boyatarak Türk bayrağı yaptırmaya karar verdi.

Sünnet hatırasının kalıcı olmasını istediğini söyleyen Memiş, "Sünnet ve düğünlerimizde evlerin önleri bayraklarla donatılır. Ben bunun kalıcı olmasını istedim. Boyacı bir arkadaşım, ücret almadan evin üzerindeki kiremitlerin üzerine bayrak yaptı. Kalıcı oldu. Gelip geçenler de ilgiyle bakıyorlar. Bayrağımızı seviyoruz. Her yıl yağlı boya ile boyayı yenileyeceğim. Bayrak ebediyen kalacak" dedi.