Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Cambazlı Mahallesi'nin Turgutlu ilçesine bağlanıp bağlanmaması için yapılan halk oylamasında "evet" oyu çıktı.Ahmetli ilçesine bağlı Cambazlı Mahallesi'nin Turgutlu ilçesine bağlanıp bağlanmaması konusunda İlçe Seçim Kurulu denetiminde halk oylaması yapıldı.Cambazlı Mahallesi İlkokulunda kurulan sandıkta yapılan halk oylamasında, 178 kayıtlı seçmenden 156'sı oy kullandı.Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından yapılan sayımda, 106 "evet", 50 "hayır" oyu çıktı, 6 oy da geçersiz sayıldı.Cambazlı Mahallesi sakinlerinden Halil İbrahim Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahmetli'ye uzak oldukları için hizmet noktasında sıkıntı yaşadıklarını belirterek, Turgutlu ilçesinden daha fazla hizmet almayı umduklarını söyledi.

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