Manisa'da bir diş hekimi, hasta yakınları tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayette bulundu.



İddiaya göre, Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'nde görevli diş hekimi Çağrı Şimşek, geçen salı günü muayene için gelen ancak sırasını kaçıran hastası E.H'nin eşi T.H ile tartıştı. Hastaneden ayrılan T.H, daha sonra beraberinde geldiği kişi ile diş hekimi Şimşek'e saldırdı.



Kıyafeti yırtılan ve yüzü ile boynunda darp izi oluşan Şimşek, darp raporu alarak T.H. ile kimliği öğrenilemeyen yakını hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Öte yandan Yunusemre Sağlık Sen Başkanı İsmail Karip ve bir grup sendika üyesi, hastane önünde basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadı.







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