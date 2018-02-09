Manisa'da emekli ikramiyesini çaldıran 48 yaşındaki Yılmaz Aykıran kahrından öldü.



Manisa'da yaşayan ve işçi olan Yılmaz Aykıran emekli ikramiyesinden kenara ayırdığı parayı ve ziynet eşyalarını torununun doğumu için kullanacaktı. Cezaevindeki bir yakınının ziyaretine giden Aykıran, parayı park ettiği otomobilinde bıraktı.



Show Haber'de yer alan habere göre, torunu için ayırdığı 20 bin lira çalınan Aykıran hırsızı her yerde aradı ama bulamadı. Üzüntüye daha fazla dayanamayan ve hastaneye kaldırılan Aykıran tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soygundan 12 saat sonra hayatını kaybetti.



Güvenlik güçleri her yerde emekli ikramiyesini çalan hırsızı arıyor.

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