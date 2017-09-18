Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, Salihli Köprübaşı yolu Bezirganlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nami Duran yönetimindeki 45 L 0071 plakalı otomobil ile Osman Kaçak yönetimindeki 35 AD 7143 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada 45 L 0071 plakalı otomobil sürücüsü Nami Duran ile eşi Fadime Duran olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü ile her 2 araçta yolcu olarak bulunan Mahmut Can D., Hüseyin İ., Hüseyin K., Ersin E., Yılmaz B. ve Hüseyin Buğra K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ve 3 ayrı özel hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.