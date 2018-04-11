Manisa’da bir pasaj içerisindeki çeyizci dükkanlarına giren hırsız, dükkandan çaldığı peruğu başına takarak, güvenlik kamerasına karşı göbek attı.

İHA'nın haberine göre hırsızlık olayı, geçen Pazar gece saat 01.50 sıralarında, Şehzadeler ilçesindeki Havuzlu Çarşı içerisinde bulunan pasajda meydana geldi. Pasaj içerisinde faaliyet gösteren çeyizci dükkanlarına giren hırsız, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, pasaj içerisinde gezen hırsız eline aldığı karo taşıyla çeyizci dükkanlarının camlarını kırıp içeriye giriyor. Girdiği bir dükkandan peruk alarak başına takan hırsız bir başka dükkanda güvenlik kamerasına karşı göbek atıyor. Dükkanlarda bulunan laptop, televizyon ve bir miktar nakit parayı alan hırsız daha sonra pasajdan çıkıyor.

POLİS PEŞİNDE

Yaşanan hırsızlık olayı, pasajda bir iş yeri sahibinin sabah saat 05.00 sıralarında durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Hemen polis ekiplerini arayan iş yeri sahibi diğer dükkan sahiplerine de haber verdi. Dükkanlarına gelip güvenlik kameralarını inceleyen karşılarına çıkan manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Hırsızın başında perukla, güvenlik kameraları karşı göbek atması görenleri şaşırttı.

Pasajda iş yeri bulunan Feyyaz Karaköse, “Pasajımıza giren hırsız 3-4 tane mağazayı soyuyor. İlk girdiği mağazadan başına peruk alıyor. Daha sonra yan mağazaya girip para çalıyor. Diğer mağazada parfüm sıkıyor, iç çamaşırı bakıyor. Yine orada bir laptop çalıyor. Çok rahat bir şekilde hırsızlık yapıyor. Ortalama 3 saat kadar çarşı içerisinde kalıyor. Arkadaşın galiba psikolojik olarak sorunları var. Çok rahat ya da profesyonel biri” dedi.

Hırsızlık olayının yaşandığı 4 iş yerinde parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yapan polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER