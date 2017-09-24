İlki 5 yıl önce İzmir'de gerçekleştirilen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' Manisa'da ilk kez gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan bisiklet turunda hem kadınlar hem de bisikletleri süsleriyle dikkat çekerken bazı katılımcılar bisiklet turuna kendi yaptıkları tasarımlarla tura ailece katıldı.
Manisalı süslü kadınlar pedal çevirerek egzoz kokularına parfüm kokuları karıştırdı. Öğretmen Özlem Şahin liderliğinde bir araya gelen yaklaşık 500 kadın ve erkekten oluşan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Manisa'da bu yıl ilk kez gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen kadınlarve bisikletleri süsleriyle dikkat çekerken eşlerini ve çocuklarını yalnız bırakmak istemeyen erkekler de tura destek verdi. 5 yıl önce İzmir'de başlayan ve Manisa'da ilk kez bu yıl gerçekleştirilen bisiklet turuna katılan gönüllü kadınlar 'Arabadan in bisiklete bin' şeklinde slogan attı.
Bisiklet turu öncesi bir konuşma yapan ve gönüllü kadınları bir araya getiren Özlem Şahin, "Bu yıl ülkemizde 5, Manisa'da ise ilk defa yapılacak olan Süslü Kadınlar Bisiklet Turunu gösterilen ilgiye teşekkür ediyoruz. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 2013 yılında İzmir'de Sema Gür'ün girişimleriyle bisiklete binen bir grup gönüllü kadının desteği ile başlamıştır. 5 yıl içinde büyüyen bu etkinlik Türkiye'de diğer şehirlerde bisiklete binen diğer kadınların da dikkatini çekmiştir. Turumuz bu yıl 50 şehirde eş zamanlı olarak yine gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor, gururluyuz." dedi.
Toplantı amaçlarından da bahseden Şahin şunları söyledi: "Bisiklet kent yaşamının bir parçasıdır. Bisiklet, çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Bisiklet, yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa, işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekmek için süslendik ve bisikletlerimizle yollara çıktık. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan Dünya Otomobilsiz Kentler Gününü yapmak için buradayız. Biz de Manisa'da bisiklete binen kadınlar olarak motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. Egzoz kokusuna karşı, parfüm kokusu diyoruz."
Şahin'in yaptığı konuşmanın ardından meydanı dolduran kadınlar hep bir ağızdan 'Arabadan in Bisiklete bin' şeklinde alkışlarla slogan attı. Bisiklete binme kurallarının katılımcılara anlatılmasının ardından trafiğe kapatılan Manisa'nın cadde ve sokaklarında süslü kadınlar pedal çevirdi. Bisiklet turuna Manisa Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu da katıldı.
- Süslü Kadınlar Bisiklet Turu
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