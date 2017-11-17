Manisa'da kanser hastasının kemoterapi ilaçları çalındı

Manisa'da, cilt kanseri nedeniyle Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi gören ve kalacak yeri olmadığı için hastanenin yanındaki kantinde yatıp kalkan 34 yaşındaki Hüseyin Ayılmazer'in valiziyle birlikte, içinde bulunan kemoterapi ilaçları da çalındı.
İlaçları çalındığı için kemoterapinin başlayamadığını söyleyen Ayılmazer, hırsızlara ilaçlarımı geri getirin diye seslendi.
Antalya'da yaşayan ve 3 yıl öncesine kadar sağlık personeli olarak çalıştığını anlatan Hüseyin Ayılmazer, cilt kanserine yakalanmasıyla birlikte hayatının değiştiğini söyledi.
İşinden ayrılmak zorunda kaldığını, sonrasında Antalya, Ankara, Denizli, İzmir, Gaziantep olmak üzere en son Manisa'ya geldiğini kaydeden Ayılmazer, kalacak yeri olmadığı için hastanenin yakınındaki kantinde yatıp kalktığını anlattı.
Hastalığı nedeniyle zayıflayan Ayılmazer, ayda üç kür kemoterapi alırken, geçtiğimiz pazartesi günü kaldığı kantindeki valizinin çalınmasıyla şoke oldu.
Kalacak yerinin olmadığını dile getiren Ayılmazer, yaklaşık 45 gündür hastanenin kafeteryasında kaldığını belirterek, çalışanların da kendisine iyi davrandığını söyledi.
Ayılmazer, Otel fiyatları pahalı. O yüzden kantinde kalıyorum. 3 ayda bir 1400 lira civarında bir engelli maaşı alıyorum dedi. İlacını çalan kişilere seslenen Ayılmazer, Çantanın içindekiler hiç önemli değil. Alsınlar. Sadece ilaçlarımı getirsinler, başka bir şey istemiyorum. Bir kanser hastasının sözünü küçümsüyorlarsa onlar insan değildir, insanlıktan çıkmıştır diye konuştu.
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