Kaza, saat 17.00 sıralarında Gördes Kızıldam köprüsü düzlüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gördes istikametine giden Ahmet Ş. idaresindeki araç, karşı yönden gelen Mehmet K. idaresindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet aracıyla çarpıştı.

İHA'nın haberine göre; çarpışma sonrasında araçta bulunan Ahmet Şengül (31), kayınvalidesi Elveda Kahraman (45) ve 3 yaşındaki çocuğu Ekrem Şengül olay yerinde hayatını kaybederken, Emine Şengül (30) ve diğer araçtaki Mehmet Kaya yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapatılan yol, daha sonra kontrollü olarak açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza

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