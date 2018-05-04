Manisa'da, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Sazoba'da saat 21.10'da yerin 8.9 kilometre altında meydana geldi. Türkiye'deki son depremler ise şu şekilde...

SON DEPREMLER - 4 MAYIS 2018

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2018.05.04 21:10:07 38.7698 27.7595 8.9 -.- 3.9 3.9 SAZOBA-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2018.05.04 21:10:07) 2018.05.04 20:57:20 39.4837 25.1335 8.8 -.- 3.1 3.2 EGE DENIZI İlksel 2018.05.04 20:56:14 38.5645 40.7767 3.5 -.- 1.8 -.- GULDIKEN-LICE (DIYARBAKIR) İlksel 2018.05.04 20:55:44 36.8632 27.5427 15.5 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2018.05.04 20:52:55 39.6477 38.5563 13.3 -.- 2.1 -.- CAYYAKA-ILIC (ERZINCAN) İlksel 2018.05.04 20:52:29 36.8952 27.5490 6.9 -.- 3.2 3.2 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2018.05.04 19:59:34 39.0887 27.7157 8.0 -.- 1.5 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2018.05.04 19:53:37 37.7770 29.3340 0.0 -.- 1.6 -.- KIZILYER-HONAZ (DENIZLI) İlksel 2018.05.04 19:51:10 39.5322 26.0083 5.4 -.- 2.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2018.05.04 19:21:05 38.8477 26.4558 11.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2018.05.04 18:43:19 39.1168 27.7357 21.6 -.- 1.0 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2018.05.04 18:39:18 40.9003 29.6833 0.0 -.- 1.6 -.- YAGCILAR-GEBZE (KOCAELI) İlksel 2018.05.04 18:32:26 36.6795 26.7805 9.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2018.05.04 18:22:19 36.7107 26.6377 6.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2018.05.04 17:58:17 39.4645 25.1173 9.4 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel 2018.05.04 17:50:58 38.7793 27.7958 6.3 -.- 1.6 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel 2018.05.04 17:46:51 38.7673 27.7858 0.0 -.- 2.0 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

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