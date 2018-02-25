Manisa'nın Soma ilçesinde 3 yaşındayken olduğu bademcik ameliyatında boğazında ameliyat iğnesi unutulan 21 yaşındaki Meltem Cansız o iğneden tam 18 yıl sonra geçirdiği başarılı bir operasyon ile kurtuldu.
18 YIL BOYUNCA BOĞAZINDA İĞNEYLE YAŞADI
İHA'nın haberine göre; Soma Devlet Hastanesi'nde bademcik şikayetiyle 1999 yılında ameliyat olan Meltem Cansız'ın boğazında iğne unutuldu. 18 yıl boyunca boğazında iğne ile yaşayan ve şu anda 21 yaşında olan Meltem Cansız'ın tüm hayatı acı ve ağrılarla geçti. Boğazındaki iğnenin acıları günden güne yıldan yıla artan Meltem Cansız, 11 yıl sonra 14 yaşında iğnenin fark edilmesiyle Ege Üniversitesi'nde bıçak altına yattı ancak ameliyatı başarısız geçti. Lise öğreniminden sonra sağlık sorunları nedeniyle üniversiteye hazırlanamayan Meltem Cansız, acılarına rağmen yılmadı sabırla bekledi ve geçirdiği başarılı ameliyatla o iğneden 18 yıl sonra kurtuldu.
"BUNUNLA YAŞAMAYI ÖĞREN DEDİLER"
Boğazındaki iğneyle geçen 18 yılını anlatan Meltem Cansız, "3 yaşında geçirdiğim bademcik ameliyatında iğne boğazımda unutulmuş. Daha sonra iğneden dolayı 11 yıl sonra 14 yaşındayken kulak rahatsızlığım ortaya çıktı. Kafamın sağ tarafı ağrımaya başladı. Doktora gittik, hiçbirşey olmadığını söylediler. Sonrasında beni MR çekilmek üzere Akhisar'a yönlendirdi. Gecenin bir vakti MR'a girdim. Ancak bir türlü çekemediler. Benim üzerimde toka vs metal birşey olduğunu söylediler baktılar ancak birşey yoktu. Üç yada dört defa MR'a girdim. Ancak bir türlü çekemediler. Sonra doktorumuz röntgene yönlendirdi. Röntgen görüntüsünde ameliyattan kalma bir çengelli iğnenin boğazımda olduğu görüldü. Bunun için beni Ege Üniversitesi'ne sevk ettiler. Burada doktorlar bu ameliyatı yapabileceklerini ancak riskinin çok olduğunu söylediler. Biz yine de kabul ettik. 1,5 saatlik operasyon geçirdim ancak iğneyi bulmadıklarını söylediler. 2 sene kadar araştırma yaptık. Birçok hastanelerle görüştük. Ancak ayağımda bir rahatsızlık meydana geldi. Ayağım için Ege Üniversitesi'ne gittik. Tekrardan beni ameliyat eden doktorumla görüştüm.
'Seni ben ameliyat ettim, tekrardan buna kalkışamam' dedi. MR'a da giremezsin dediler. 'Sen bununla yaşamayı öğren' en azından bunun için çabalama alınmaması daha iyi dediler. Ben daha genç bir kızım sonuçla bu iğneyle ömür boyu yaşayamazdım. Yaşanan bu olumsuzların ardından araştırmalarımız neticesinde en son İzmir'de özel bir hastaneye gittik. Oradaki doktorum Çağlar Çallı bey bana umut verdi. 'Bu iğneyi alacağız' dedi. İnancımı kaybetmedim, sonucun ne olacağını bilmeden girdim ben o ameliyata. Ölüm felç olma riskim çok fazlaydı. 'Yaşayamayabilirsin' dediler, biz bile bile lades dedik. Sonucu da güzel oldu" dedi.
14 YIL SONRA İĞNE UNUTULDUĞU ORTAYA ÇIKTI"
Baba Ahmet Cansız ise kızını 1999 yılında 3 yaşındayken bademcik sorunu nedeniyle Soma Devlet Hastanesi'ne götürdüğünü belirterek, "Bademcikleri nedeniyle çok sık hasta oluyordu. O günkü SSK'da doktorumuz ameliyat olması gerektiğini söyledi. Neticede ameliyat olduk. Ameliyat sonrasında aradan geçen süreçte kızım 17 yaşında geldiğinde yüzünde sağ tarafında bir ağrının olduğunu başının kulağının ağrıdığını söyleyince Kulak Burun Boğaz doktoruna gittik ilaçlar verdi geçmedi, sonra bir daha gittik. Eklem arası bir iltihap olabilir diyerek MR istedi. Akhisar ilçesine MR çekilmeye gittik. Fakat bir türlü çekemediler. Daha sonra bir film çekildi ve iğne ortaya çıktı" diye konuştu.
"İĞNE ŞAH DAMARINA YAKIN, KIZIN ÖLEBİLİR DEDİLER"
Ege Üniversitesi'ne gittiklerini belirten Baba Cansız, iğnenin şah damarına çok yakın olduğunun söylendiğini belirterek şunları söyledi: "Doktorlar çok tehlikeli bir ameliyat olacağını yanlış ya da en ufak bir hatada kızımızın bir tarafının felç kalabileceğini veya hayatını kaybedebileceğini söylediler. Biz bu riski göze alarak ameliyata müsade ettik. Fakat iğneyi görüldüğü yerde bulamadıklarını söyleyerek alamadılar. Sonra İzmir Çiğli'de özel bir hastanede denedik. Kendisine binlerce kez teşekkür. Allah razı olsun. Çocuğumun boğazındaki iğneyi aldı. Dünyalar bizim oldu."
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