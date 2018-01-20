Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş Mahallesi'nde, geçen yıl camilerinin yıkılmasının ardından, yenisi yapılana kadar 'Ölmeyi yasaklıyorum' anonsu yapan Muhtar Bilal Arslan, arzu ettiği camiye kavuştuklarını söyledi.
DHA'nın haberine göre, Saruhanlı'nın kırsal mahallerinden biri olan, 1200 nüfusa sahip Tirkeş Mahallesi'nin Muhtarı Bilal Arslan, yaklaşık bir yıl önce mahalledeki 60 yıllık cami yıkılıp yeniden yapılana kadar ölmeyi yasakladığını açıklamasıyla gündeme geldi. Aradan geçen 1 yılın ardından, Muhtar Arslan, hem Saruhanlı Belediyesi'nin hem de mahalle sakinlerinin destekleriyle camiyi yaptırdı.
"ARTIK MUSALLA TAŞIMIZ DA TABUTUMUZ DA VAR"
Yeni yaptırdıkları caminin 1 ay önce faaliyete geçtiğini dile getiren Arslan, artık caminin musalla taşının ve Almanya'daki amcasının vefatı üzerine oradan getirilelenle birlikte iki tabutları bulunduğunu dile getirdi. Muhtar Arslan, şöyle dedi:
"Geçtiğimiz yıl mahalledeki camimiz eski olduğu çeşitli yerlerinde yıkıklar oluştu. Daha sonra Saruhanlı Kaymakamlığına başvurarak 'Camimimiz yıkılıyor ve biz bunu yenilemek istiyoruz' dedik. Ardından Saruhanlı Belediyesi'ne başvurdum, yıkılması kararı aldırdım. Yıkım esnasında camideki musalla taşımız da zarar gördü, tabutlarımızım hepsi de kırıldı. Tabutlar ve musalla taşı olmadıktan sonra ben de mahallede halka anons yaparak, 'İkinci bir emre kadar ölüm yasağı koyuyorum' dedim. Ölüm yasağı koyduğum süreçte, yaklaşık iki gün sonra Almanya'daki amcam vefat etti. Bu zamana kadar geçen süreç içerisinde Saruhanlı Belediyemizin ve mahalle sakinlerimizin yardımlarıyla camimizi tekrar yaptırdık. Yaklaşık 400 bin TL'ye mal oldu. Artık musalla taşımız da tabutumuz da var."
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