Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde saat 19.30 sıralarında Harun Toprak idaresindeki otomobil şehir merkezine girişte önünde seyir halde ilerleyen Hasan Başkaya'nın kullandığı traktöre arkadan çarptı.

İHA'nın haberine göre; kaza esnasında otomobilde bulunan Sevim Toprak hayatını kaybederken traktör şoförü Hasan Başkaya, aracından inip otomobilde bulunanlara yardım etmeye giderken plakası henüz tespit edilemeyen başka bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Harun Toprak ve 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, kazanın gerçekleştiği yere anında giden Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen, Harun Toprak'ın belediyelerinde çalıştığını kaydederek acılarının çok büyük olduğunu ifade etti.

Başkan Mergen hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileğinde bulunarak üzerlerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

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