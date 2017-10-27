Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde, tarlada çalışırken elini böcek ısıran ve tedavi gördüğü hastanede 3 ay sonra yaşamını yitiren 16 yaşındaki Ekrem Yörük'ün cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.
DHA'nın haberine göre, Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi 10-B sınıfı öğrencisi Ekrem Yörük, yaklaşık 3 ay önce ailesinin kırsal Bahadır Mahallesi'ndeki patates tarlasında çalışırken sol el orta parmağını böcek ısırdı. Rahatsızlanan Yörük, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahelenin ardından Yörük, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Burada 50 günlük tedavisinin ardından Yörük, bu defa İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki tedavisi sırasında, aort damarındaki genişleme ve apse nedeniyle Yörük, geçen 23 Ekim'de ameliyat edildi. Ancak, ameliyatın ardından durumu daha da ağırlaşan Yörük, tutulduğu yoğun bakım ünitesinde 3 gün sonra yaşamını yitirdi.
TÖREN DÜZENLENDİ
Yörük için öğrenim gördüğü Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde dün Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sedat Koyuncu, Alaşehir Müftüsü Necati Kara, öğrenciler ve öğretmenlerin katımıyla tören düzenlendi. Okul Müdürü Hilmi Demir'in Yörük'ün biyografisini okumasının ardından, Alaşehir Müftülüğü Denetçisi Mehmet Eroğlu Kur'an-ı Kerim okudu. Alaşehir Müftüsü Necati Kara'nın dua ettirip, helallik istemesinin ardından Yörük'ün cenazesi baba ocağının bulunduğu Bahadır Mahallesi'ne götürüldü.
Alaşehir Kaymakamı Abdullan Uçgun, cenaze aracındaki Yörük'ün amcası Selahattin Yörük'e taziyede bulundu. Bahadır Mahallesi Camii'nde kılınan namaz ardından, tabutu bir süre omuzlarda taşınan Yörük, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.