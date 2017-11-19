Manisa'da sağdıçların işkencesinden korkan damat gelini bırakarak kaçtı

Yunusemre ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde geçimlerini tarımla sağlayan Ferhat Balaban (26), Berivan Aksoy (26) ile dünyaevine girdi.
AA'nın haberine göre; genç çift için oturdukları mahallede bugün düğün töreni düzenlendi.
Düğün sonrası sağdıçları tarafından kendisine yapılacak olan "düğün işkencesinden" haberdar olan damat, gelinin eve getirilmesi sırasında, evin arka bahçesinden kaçtı.
"500 LİRA ÖDÜL"
Damadın sağdıçlarından Cihan Balaban, AA muhabirine, geleneklere göre mahallede evlenen her damada "işkence" yapıldığını belirterek, ilk defa bir damadın mahalleyi terk ettiğini söyledi.
Diğer sağdıçlarla beraber sabaha kadar bekleyeceklerini ifade eden Balaban, şöyle konuştu:
"Yıllardır bizim mahallenin bir geleneği ve göreneği var. Sağdıçlar olarak düğünün güzel olması için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu zamana kadar görülmemiş bir şey oldu. Damat mahalleyi terk etti. Geçtiğimiz senelerde bize yapılan işkencelerin acısını çıkarmak istiyoruz. Damadı bulup getirene veya saklandığı yeri söyleyene 500 lira verilecek."
Oğlunun kalabalık sağdıç grubunun içinden çıkarak kaçmasından dolayı alay eden baba Hasan Balaban da gülerek oğlunun kaçmasına neden olan sağdıçlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını dile getirdi.
Anne Ummuhan Balaban ise oğlunu sağdıçlar yüzünden kaçtığını belirterek, "Benim çocuğuma işkence edecekler diye ben korkuyordum. Hatta 'Bana uyku hapı içirsinler, görmeyeyim ne yapıyorsa yapsınlar' dedim. Nasıl oldu ben de anlamadım. Çocuğum kaçmış kurtulmuş. Benim çocuğumu bulsunlar." diye konuştu.
Mahalledeki "düğün işkencesi" geleneğine göre damadın boynuna çan, sırtına semer takılıyor, daha sonra ise ayakları beton harcının içine konulan damat, soğuk suyla ıslatılıyor. Bununla da yetinmeyen sağdıçlar, damadı ahıra götürerek, hayvanların içinde gezdiriyor. Sonrasında ise damadın yüzüne un ve boya dökülüyor.
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