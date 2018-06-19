Manisa genelinde aralıklarla devam eden sağanak, Karapınar ve Poyraz mahallelerinde su baskını ve dere taşkınına yol açtı.

AA'nın haberine göre, ilçe içinden geçen bir derenin taşması sonucu bazı evler hasar gördü, bir ağıl su altında kaldı.

Sel yüzünden evlerine giremeyen mahalle sakinleri, tahliye edilerek yakınlarının yanına yerleşti.

Bölgede bulunan bir ağılın su altında kalması nedeniyle de 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

Poyraz Mahallesi Muhtarı Girgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını belirterek, "Şiddetli sağanak ve dolu yağışının ardından ekili alanlar sular altında kaldı. Derenin taşması sonucu bazı hayvanlar telef oldu, bazı evlerin duvarları yıkıldı. Dereye yakın yerlerde bulunan traktör ve motosikletler de taşkın sularına kapıldı." diye konuştu.

Öte yandan bölgede incelemelerde bulunan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının en kısa zamanda karşılanacağını söyledi.

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