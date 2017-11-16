Manisa'da sokakta kalan Gökhan Bürelli, köprü altını kendine ev yaptı

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Kangren olduğu için ayağını bacaktan kestiler ve vücudu dayanamayarak 64 yaşında vefat etti. 2016 yılından beri tek başıma burada yaşıyorum. Ağabeylerim var ama ağabeylerim de sahip çıkmıyorlar. Bir halam var Allah ondan razı olsun haftada bir evine gidiyorum, yemek yiyorum"