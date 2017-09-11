Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacırahmanlı Mahallesi'nden Saruhanlı yönüne ilerleyen ve römorkunda tarım işçilerini taşıyan İzzet Ermiş idaresindeki , sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada sürücü ile römorktaki 15 tarım işçisi yaralandı.

Yaralı bir işçinin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları Saruhanlı ve Manisa'daki hastanelere kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.