Manisa'nın Kula ilçesinde, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybettiği TIR, devrildi. Şoför ve yanındaki 4 çocuğu, kazadan yara almadan kurtuldu.



DHA'nın haberine göre kaza, saat 00.30 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu 4 Eylül Stadyumu yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden 49 yaşındaki Mahmut Temel yönetimindeki plakası öğrenilemeyen gıda maddesi yüklü TIR, kontrolden çıkıp yol kenarındaki refüje çarparak devrildi. Yan yatıp, yaklaşık 100 metre sürüklenen TIR'ın şoförü Mahmut Temel ile çocukları Kübra, Evindar, Diyar Yavuz ve Menal Temel, kazadan yara almadan kurtuldu. Temel ve çocukları, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, TIR'ın kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER