Manisa'da oğlu ve geliniyle birlikte yaşayan 63 yaşındaki Keziban Ege 5 yıldır yaşadığı sağlık sorunlarının ardından dalağının büyüdüğünü ve dalağı besleyen atardamarda 2 santimetre çapında baloncuk oluştuğunu öğrendi.

Doktorların 'Ameliyat olman çok riskli' dediği kadın son bir ayda ölüm korkusuyla yaşadığını, uykularının kaçtığını ve çoğu zaman ağladığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tedavisinin yapılmasını istedi.

İHA'nın haberine göre; son 5 yıldır sürekli karın ağrısı şikayetiyle hastanelere gidip gelen ancak bir türlü teşhis konulamayan 63 yaşındaki Keziban Ege'ye yaklaşık 1 ay önce Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesi doktorları tarafından dalak büyümesi ve dalağı besleyen atardamarda baloncuk teşhisi konuldu. Dalağın alınabileceği ancak atardamardaki baloncuğa müdahale edilmesi durumunda hayati riskin çok fazla olduğu söylenen yaşlı kadın o günden beri sürekli ölüm korkusuyla yaşadığını ve kendini tedavi edebilecek bir doktor aradığını söyledi.

"TEK İSTEĞİM SAĞLIĞIMA KAVUŞMAK"

Yaşadığı sorunları anlatan bir mektup yazdığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndereceğini kaydeden Keziban Ege, Cumhurbaşkanından tek isteğinin tedavisinin yapılarak tekrar sağlığına kavuşmak olduğunu belirtti. Ege, "Dalak büyümesi var. Dalağa giden atardamarda baloncuk oluşmuş. Ameliyat çok riskli ameliyat olmazsın dediler bana. Riski çok yüksek olduğu için. Doktor daha sonra anjiyoya gönderdi. Onlar da aynısını söyledi. Risk oranı çok yüksek ameliyata izin vermediler. Adeta bana 'ameliyat olursan ölürsün' demeye getirdiler. 2 farklı doktora gittim. Biri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi diğeri de Ege Üniversitesi Hastanesi. Doktorlar aynı şeyleri söyledi bana. Cumhurbaşkanımdan istediğim Ankara'da iyi bir doktora beni ameliyat ettirsin ve sağlığıma kavuşayım. Sadece bunu istiyorum başka bir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"AMELİYAT ÇOK RİSKLİ DENMİŞTİ"

Sürekli karın ağrıları çektiğini anlatan Ege şunları söyledi: "Benim sürekli karnım ağrıyordu. Sürekli devlet hastanesine gidiyordum, özel hastanelere gittim. Sürekli kabız oluyorum ve devamlı karnım ağrıyor. Bir türlü sebebini bulamadılar. Daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine gittim. Orada tomografi çekildim. Gastroenteroloji filme bakınca beni kalp damar cerrahisine gönderdi. 'Hem kemik erimen var bir de ortopediye git' dedi. 'Dalağında senin büyüme var, dalağında atardamarında baloncuk var' dedi bana. Ben de kalp damar cerrahisine gittim. Doktor bana baktı, 'dalağın komple alınacak ama atardamardaki baloncuğu ameliyat edersek ölürsün' dedi bana. Ondan sonra Ege Üniversitesi Hastanesine gittim. Sonuçlarımı profesöre gösterdim. O da bana, 'Dalağın beslenemiyor, dalağa giden atardamarda bir baloncuk oluşmuş' dedi. 'Açık ameliyatla olması çok riskli. Bu ameliyat olmaz' dedi."

UYKULARI KAÇIYOR, SÜREKLİ AĞLIYOR

Konulan teşhisin ardından çoğu gece uykuları kaçtığı için uyuyamadığını anlatan Ege, "Çok üzüldüm. O anda hastanede çok ağladım. Bir ay oldu hatta bir buçuk ay oluyor. Ölüm korkusundan hiç uyuyamıyorum. Ölen eşimin bir hapı vardı onu içip ancak yatabiliyorum. Onu içmesem sabaha kadar uyuyamıyorum. Sürekli üzüntü içindeyim, ağlıyorum. Üzülsem de elimden bir şey gelmiyor. Öleceğimi düşünerek her gün üzülüyorum, ağlıyorum, ne yapayım? Cumhurbaşkanımdan tek isteğim tedavimin yaptırılması ve sağlıma kavuşmam başa bir isteğim yok" diyerek gözyaşlarıyla sağlığına kavuşmak istediğini tekrarladı.

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