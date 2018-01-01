Manisa Saruhanlı ilçesi, kırsal Sarıçam Mahallesi'nde, son bir ayda 4 ayrı hırsızlık olayında toplam 2 ton zeytin çalınması üzerine köylüler, silahlı nöbete başladı. Köylüler, hırsızlardan usandıklarını belirtip, mahallelerine Mobese kamerası takılmasını istedi.
DHA'nın haberine göre, Saruhanlı'nın 200 haneli kırsal Sarıçam Mahallesi'ndeki zeytin üreticilerinin başı, son bir aydır zeytin hırsızlarıyla dertte. Mahallede yaşanan 4 hırsızlık olayında yaklaşık 2 ton zeytin, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Hırsızlarla baş edemeyen mahalle sakinleri çareyi sabaha kadar sırayla nöbet tutmakta buldu. Sarıçam Mahalle Muhtarı Osman Kabaklıoğlu, yaşanan ilk hırsızlık olayının ardından mahallenin girişine kendi imkanlarıyla kamera taktırdıklarını belirtip, kameranın plaka okuma özelliği olmadığı için hırsızların tespit edilemediğini söyledi. Muhtar Kabaklıoğlu, "Aralık ayı başından beri mahallemizde 4 defa zeytin hırsızlığı oldu. Mahalle kahvehanesi yanında zeytinleri eleyip, kasalara bırakıyoruz. Gece saat 03.00 gibi, gelip hırsızlık yapıyorlar. İlk olarak 800 kilo zeytin çalındı. Kimliği belirsiz kişiler mahallemize son model otomobillerle gelip, zeytin hırsızlığı yapıyorlar. Şu ana kadar 2 ton zeytin gitti. Tahminimize göre bu otomobiller kiralık. Plakaları da okunmuyor" diye konuştu.
Zeytinlerini koruyabilmek için mahallede silahla sabaha kadar nöbet tuttuklarını belirten Kabaklıoğlu, "Jandarma bir taraftan, biz bir taraftan mahallemizi korumaya çalışıyoruz. Sabaha kadar hırsızlıklarla mücadele ediyoruz. Mahallemize en azından bir Mobese sisteminin olmasını istiyoruz. Saruhanlı'nın birçok mahallesinde Mobese var. Bizim o mahallelerden ne farkımız var" diye konuştu.
'BİN 200 KİLO ZEYTİNİ ÇALINDI'
Mahallede yaşanan 4 hırsızlık olayının 2'sinde çalınan zeytinlerin kendisine ait olduğunu belirten Sezai Yakarca, "Son bir aydır mahallemize hırsızlar dadandı. Son model iki otomobille geliyorlar ve zeytinleri yükleyip gidiyorlar. Piyasada değeri 4 bin TL olan bin 200 kilo zeytinim çalındı. Kamerada biz bunları gördük. Jandarma kamera kayıtlarını inceliyor. Elimizden geldiği kadar sabaha kadar nöbetleşe bekleyerek, mahallemizi hırsızlardan koruyacağız" dedi.
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