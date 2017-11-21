Manisa'daki hamile kadına tekme davasında karar çıkmadı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evinin önünde bulunan park alanında spor yaparken saldırıya uğrayan ve o dönem 4 aylık hamile olan 32 yaşındaki Ebru Tireli davası 21 Ocak 2018'e ertelendi.

İHA'nın haberine göre, Ebru Tireli'ye darp, aynı bölgede N.Ç.'yi taciz ettiği ve 14 yaşındaki bir kız çocuğu Y.Ş.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla toplam 26,5 yıl hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan D.K.'nın yargılanmasına devam edildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan D.K. hakkında yine karar çıkmadı.

OCAK AYINA ERTELENDİ

Hamile olan Ebru Tireli'ye saldırmaktan ve hakaret suçlarından toplam 4 yıl, N.Ç.'ye yönelik cinsel saldırı ile hakaret suçlarından toplam 14,5 yıl hapis cezasına çarptırılması istenen D.K. hakkında Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. D.K.'nın, daha önce 14 yaşındaki Y.Ş.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında aynı mahkemede 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava da bu dosyayla birleştirildi. Davanın 03 Mart'ta yapılan üçüncü duruşmasında ifade veren Y.Ş.A. şikayetinden vazgeçmişti.

Davanın bugün Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan 5. duruşmasında tarafların yer almaması nedeniyle hakim duruşmayı 21 Ocak 2018 tarihine erteledi.