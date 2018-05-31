Manisa iftar vakti, 2018 Ramazan ayının 16. orucunu tutan Manisalılar tarafından araştırılıyor. Bugün tutulan oruçlar okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak. 31 Mayıs'ta Manisa'da iftar saat kaçta? İşte Manisa iftar vakti...

MANİSA İFTAR VAKTİ 2018

Manisalılar 31 Mayıs 2018 gecesi 2018 Ramazan ayının 16. orucu için saat 03.55'e kadar sahur yaptı. Manisalılar akşam saat 20.35'de okunacak akşam ezanıyla iftar yapacak. Manisalılar yarın (1 Haziran) tutulacak oruç için gece 03.54'e kadar sahur yapacak.

ZEKAT MİKTARI NE KADARDIR?

Zekat vermek, İslam dinini 5 temel şartından biridir. Zekat, zenginler tarafından fakirlere verilir ve böylece İslam'daki dayanışma ve yardımlaşma ortaya çıkarılır. Zekat miktarı, kişinin sahip olduğu mallara göre değişiklik göstermektedir. Temel ihtiyaçlarınızı karşıladıktan sonra geride kalan paranız eğer 80,18 gram altına eşdeğer kalıyorsa ve bu para kasanızda bir sene boyu bekliyorsa zekat vermeniz farzdır.

GÜNÜN DUASI

Allah’ım! Bu günde beni sana tevekkül edenlerden, sana göre saadete erişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden kıl; ihsanınla ey arayanların en büyük talebi!

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