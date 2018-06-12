Manisa iftar vakti

Manisa'da iftar ve sahur saatleri merak ediliyor. Ramazan ayının bitmesine kısa bir süre kalmışken Ramazan bayramı heyecanı da başladı. Ramazan ayının 28. orucu için iftar ve sahur saat kaçta? Manisa'da bugün iftar saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak? İşte 12 Haziran iftar ve sahur vakitleri...

MANİSA İFTAR VAKTİ, SAATİ 12 HAZİRAN

Manisa'da 12 Haziran 2018 günü yani bugün oruç tutmak için Manisalılar saat 03.48'e kadar sahur yapmıştı. Manisalılar saat 20.42'de okunacak akşam ezanıyla birlikte iftar yapacak. Manisa'da yarın (13 Haziran) tutulacak oruç için saat 03.48'e kadar sahur yapılacak.

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 04:11 05:51 13:13 17:03 20:22 21:55 2 17.05.2018 Perşembe 04:10 05:50 13:13 17:03 20:23 21:57 3 18.05.2018 Cuma 04:08 05:49 13:13 17:04 20:24 21:58 4 19.05.2018 Cumartesi 04:07 05:49 13:13 17:04 20:25 21:59 5 20.05.2018 Pazar 04:06 05:48 13:13 17:04 20:26 22:01 6 21.05.2018 Pazartesi 04:05 05:47 13:13 17:04 20:27 22:02 7 22.05.2018 Salı 04:04 05:46 13:13 17:05 20:28 22:03 8 23.05.2018 Çarşamba 04:02 05:46 13:13 17:05 20:28 22:04 9 24.05.2018 Perşembe 04:01 05:45 13:13 17:05 20:29 22:06 10 25.05.2018 Cuma 04:00 05:44 13:13 17:05 20:30 22:07 11 26.05.2018 Cumartesi 03:59 05:44 13:13 17:05 20:31 22:08 12 27.05.2018 Pazar 03:58 05:43 13:13 17:06 20:32 22:09 13 28.05.2018 Pazartesi 03:57 05:43 13:14 17:06 20:32 22:10 14 29.05.2018 Salı 03:56 05:42 13:14 17:06 20:33 22:11 15 30.05.2018 Çarşamba 03:56 05:42 13:14 17:06 20:34 22:12 16 31.05.2018 Perşembe 03:55 05:41 13:14 17:07 20:35 22:13 17 01.06.2018 Cuma 03:54 05:41 13:14 17:07 20:35 22:14 18 02.06.2018 Cumartesi 03:53 05:40 13:14 17:07 20:36 22:15 19 03.06.2018 Pazar 03:52 05:40 13:14 17:07 20:37 22:16 20 04.06.2018 Pazartesi 03:52 05:40 13:15 17:08 20:37 22:17 21 05.06.2018 Salı 03:51 05:39 13:15 17:08 20:38 22:18 22 06.06.2018 Çarşamba 03:51 05:39 13:15 17:08 20:39 22:19 23 07.06.2018 Perşembe 03:50 05:39 13:15 17:08 20:39 22:20 24 08.06.2018 Cuma 03:50 05:39 13:15 17:09 20:40 22:21 25 09.06.2018 Cumartesi 03:49 05:39 13:15 17:09 20:40 22:22 26 10.06.2018 Pazar 03:49 05:38 13:16 17:09 20:41 22:22 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:49 05:38 13:16 17:09 20:41 22:23 28 12.06.2018 Salı 03:48 05:38 13:16 17:10 20:42 22:24 29 13.06.2018 Çarşamba 03:48 05:38 13:16 17:10 20:42 22:24 30 14.06.2018 Perşembe 03:48 05:38 13:16 17:10 20:43 22:25 15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



Bayram Namazı : 06:31

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