Manisa'nın salamura yaprağı İngiliz sofralarında

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İLK KONTEYNER İNGİLTERE'YE

Salamura işletme tesisi sahibi Zekeriya Eryılmaz ise çiftçilerden topladıkları yaprakları belli işlemlerden geçirdikten sonra ihracata hazırladıklarını ifade etti. Geçen yıl talebin yüksek olduğunu kaydeden Eryılmaz, "Geçen yıl 20 konteyner ürün gönderdik. Bunların geneli Ortadoğu ülkeleriydi." dedi. Üzüm üreticilerinden yaprağın kilogramını 2 liraya aldıkları ifade eden Eryılmaz, "İhracat genelde ekim ayından sonra başlar. Bu yıl ilk konteyneri İngiltere'ye gönderdik. Geçtiğimiz yıla göre ihracatımız yüzde 50 artacak. Bu iş artık bir sektör oldu." ifadelerini kullandı.