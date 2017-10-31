Manisa OSB, ZEKİ ile “taçlandı”

Manisa OSB’nin zihinsel engelli bireylere yönelik olarak geçen yıl başlatmış olduğu sosyal sorumluluk projesi Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri (Z.E.K.İ) Yaşam Merkezi, dünyanın saygın iş ödülleri arasında bulunan Stevie International Business AwardsSM’ın “Kuruluş ve Organizasyon/ Avrupa’da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı Kategorisi”nde Manisa OSB’ye gümüş ödül getirdi.

Manisa OSB, adını Yunanca’da “Taçlandırılmış” sözcüğünden alan Stevie Ödülü’nü 21 Ekim 2017’de Barselona’da düzenlenen törenle aldı. 14. Stevie International Business AwardsSM Ödül Törenine katılan Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Sarıgözoğlu Gümüş Stevie ödülüne layık gördükleri için Manisa Organize Sanayi Bölgesi adına gurur duyduklarını belirtti.

Tören sonrasında yapılan röportajda, Bölge Müdürü Funda KARABORAN, Ödül Törenine Z.E.K.İ. Yaşam Merkezinde şu an “Korumalı İşyeri” sahibi olan Teleset Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş., Standard Profil Ege Otomotiv San. Tic. A.Ş., Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. ve Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. ve Tic. A.Ş. firmaları ile birlikte katıldıklarını, Z.E.K.İ. Yaşam Merkezi projesinin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirtti.

2002 yılından bu yana, Dünyada yaklaşık 60 farklı ülkeden katılan çeşitli sektörlerdeki çok sayıda şirket, kuruluş ve kar amacı gütmeyen kuruluşların yer aldığı ve 7 farklı program olarak düzenlenen Stevie Ödülleri’nin “Uluslararası İş Ödülleri” programına bu yıl “Kuruluş ve Organizasyon Kategorisi”ne 3 bin 900 başvuru yapıldı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden 200’i aşkın profesyonel yöneticinin arasından seçilen 12 kişilik jüri heyeti tarafından gerçekleştirilen iki aylık değerlendirme sonucu Manisa OSB Z.E.K.İ. Yaşam Merkezi gümüş ödüle layık görüldü.

AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK

Manisa OSB’nin bir yandan katılımcıların alt ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlar yaparken bir yandan da bulunduğu kentin gelişimine katkı sağlamayı amaç edindiğini söyleyen Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait TÜREK, “Bilindiği gibi engelli bireylerin özel yaşamlarında bir başkasına muhtaç olarak hayatlarını devam ettirmeleri onların sosyal hayatın içine entegre olmalarını da engellemektedir. Özellikle çalışma hayatında büyük güçlüklerle karşılaşan bu bireylerin güvenli bir şekilde çalışacağı işyerleri de sınırlı sayıdadır. Z.E.K.İ. Yaşam Merkezi Projesi’nin çıkış noktası bu oldu. Bizim gibi altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış bir organize sanayi bölgesinin farkındalık yaratarak toplumsal bir soruna dikkat çekmek için öncülük yapması ve böyle bir projeyi hayata geçirmesi gerekiyordu” dedi.

Proje kapsamında Manisa OSB’de faaliyet gösteren firmaların çalışma şartlarına ve engelli bireylerin özel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik donanımlı bir işyeri inşa edildiğini anlatan TÜREK, “Bu korumalı işyeri sayesinde firmalar, kendi bünyesinde engelli personelin karşılaşabileceği risklerin en aza indirgendiği bir çalışma ortamında uzmanlar tarafından seçilmiş tehlikesiz iş kollarında bu bireyleri istihdam edebilmektedir. Bu sayede, bir yandan 23 yaşından gün almış ve özel eğitim almış bireylerin istihdamı sağlanırken bir yandan da firmalar yasal zorunluluklarını yerine getirmiş olmaktadır” diye konuştu.

EN BÜYÜK KAZANIM MANEVİ

Z.E.K.İ. Projesi’nin en büyük kazanımının engelli bireylerin ailelerine destek olduğunu sözlerine ekleyen TÜREK, “Projenin hayata geçmesiyle en büyük kazancı engelli çocuğu olan aileler elde etti. Çünkü bu aileler yeteri kadar destek göremiyor. Şimdi engelli çocuğu olan bu aileler en azından çocuklarının geleceğine dair endişe taşımıyorlar. Sürekli hayatlarında yaşadıkları büyük değişimden bahsediyorlar ve çocuklarının işinin olması, sosyal hayatta kendilerine yer bulmaları, yüzlerindeki mutluluk ,yaşadıkları özgüven ailelerin en büyük sevinci. Buda bizim ne kadar isabetli bir hizmet yaptığımızı doğruluyor. En büyük mutluluğumuz engelli bireylerin kendi hayatlarına dair yaşadıkları olumlu değişim. Bu işyeri sayesinde engelli bireyler tüketici konumdan üretici konuma geçtikleri için hayata daha çok bağlandılar” dedi.

Z.E.K.İ. Yaşam Merkezi Hakkında

Manisa OSB Z.E.K.İ. Yaşam Merkezi Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri alanında ilk ve tek projedir. Bu proje sayesinde 23 yaşından gün almış ve özel eğitim gören 34 zihinsel engelli birey Ekim 2017 itibariyle Bölge firmaları tarafından istihdam edilerek iş ve aylık gelir sahibi olmuştur.

Aynı zamanda, firmalar 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırmakla yükümlü olduğu engelli personeli bu proje ile istihdam etmiştir.

Yapılan anketler sonucunda elde edilen verilere göre aileler, çocuklarının geleceği hakkındaki endişelerinden kurtulmuş, çocuklarıyla olan iletişimleri güçlenmiştir.

Öte yandan, firmalara kurumsal sosyal sorumluluk projeleri üretebilecekleri yeni bir alan oluşturulmuştur.

Stevie® Ödülleri HakkındaDünyanın en saygın iş ödüllerinden biri olan Stevie Ödülleri, Asya-Pasifik Stevie Ödülleri, Alman Stevie Ödülleri, Amerikan İş Ödülleri, Uluslararası İş Ödülleri, İş Dünyası Kadınları Stevie Ödülleri, Başarılı İşverenler Stevie Ödülleri, Satış ve Müşteri İlişkileri Stevie Ödülleri olmak üzere yedi farklı program olarak düzenlenmektedir. Stevie Ödülleri , 60'dan fazla ülkedeki organizasyonlardan her yıl 10.000'den fazla aday başvuru almaktadır. Stevies, her çeşit ve boyuttaki organizasyonları yıl içinde gösterdikleri performans ve sosyal hayata yansıyan pozitif katkıları çerçevesinde değerlendirerek ve onların arkasındaki kişilere saygı duyarak, dünyanın dört bir yanındaki işyerlerinde olağanüstü performansları ön plana çıkarıyor.

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