HT Magazin’de yer alan habere göre, ‘Maide’nin Altın Günü’, 10 Aralık’ta filmin yönetmeni Caner Özyurtlu ve başrol oyuncusu Ezgi Mola’nın da katıldığı özel gösterimlerle Manisa ve İzmir’de sinemaseverlerle buluştu.



'HER YERE MAİDE GİBİ GİTTİM’

Filmin özel gösterimlerine yoğun ilgi gösteren sevenlerinin sorularını yanıtlayan Ezgi Mola, “Çekimlerden arta kalan zamanlarda ben yine Maide kıyafetlerimi giyip takılarımı takıştırıp pazara, lunaparka, kuyumcuya, her yere gittim. Mahalle mahalle gezdim” diye konuştu.

Mola ve Özyurtlu, sinemaseverlerle bol bol selfie çektirmeyi de ihmal etmedi.

ezgi mola