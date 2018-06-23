Manisa’nın Akhisar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu sürüsünün tamamı ölen İsmail Koç, ölen hayvanlarına sarılarak gözyaşı döktü. Üçavlu Mahallesi Mağara Tepe mevkisinde çobanlık yapan Levent Şermen, otlattığı hayvanların yağmurdan ıslanmaması için çam ağacının altına sığındı. Ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 106 kıl keçisinden oluşan sürünün tamamı öldü.

HT Egeli'de yer alan habere göre çoban Şermen, olay yerine gelen jandarma ekiplerine, çeşmeye su içmeye gittiğini, sürünün sesinin bir anda kesildiğini, her şeyin bir anda olduğunu söyledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sürünün sahibi İsmail Koç, ölen keçileri görünce sinir krizi geçirdi. Hayvanlarına sarılarak ağlayan Koç, “Allah’ım hangisine koşayım” diye ağıt yaktı. Koç’u, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Hayvanlar kepçe yardımıyla kazılan çukura gömüldü.