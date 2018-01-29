Manisa'da 60 ve 70 yaşlarındaki isimleri açıklanmayan iki kadının domuz gribi şüphesiyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Ünsal'ın haberine göre; Şehzadeler İlçesi’ne bağlı karaağaçlı Mahallesi’nde oturan 70 yaşındaki bir kadın ile Hacıhaliller Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki kadının yüksek ateş ve titreme gibi şikâyetlerle Manisa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirildiği, tetkiklerin ardından domuz gribi şüphesiyle yoğun bakımda karantinaya alınıp tedavilerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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manisa devlet hastanesi

Domuz Gribi

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