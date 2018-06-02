Manisa’da 99 milyon liralık 7 tesise temel

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Manisa’da, il genelinde yapılacak olan projelerin temel atma töreni için Alaşehir ilçesine geldi. Eroğlu, 99 milyon TL’lik 7 yatırımla birlikte 1810 dekarlık tarım arazisinin sulanacağını, 3,54 milyon metreküp su depolanacağını, 2 mahallenin ve 70 dekar arazinin taşkınlardan korunacağını ve orman köylülerinin destekleneceğini söyledi.
HT Egeli'den Ahmet Ünsal'ın haberine göre Eroğlu, Devlet Su İşleri tarafından Alaşehir Horzum Alayaka Barajı ve sulaması, Demirci Kuzuköy Barajı, Gördes Kobaklar Barajı, Spil Dağı Atalan Rekreasyon Göleti, Osmancık Köyü Sarnıç Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı projesinin ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan ağaçlandırma ve ormancılık faaliyetlerinin de temelinin atılacağını söyledi. Hükümetin Manisa’ya çok büyük önem verdiğini dile getiren Eroğlu, “Geçen yıl sonu itibariyle Manisa’ya 25 milyar liralık yatırım yapıldı. 24 baraj ve göleti bitirdik. 22 baraj ve 6 gölet inşaat halinde. Bitirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Manisa, 36 baraj 16 göletle Türkiye’den en çok baraj ve göletlere sahip il olacak” dedi.
SPİL'E TELEFERİK
Spil Dağı’nda muhteşem bir sağlık turizminin doğduğunu vurgulayan Eroğlu, “Allah nasip ederse biz burayı dünyanın en muhteşem tabiat parkı haline getiriyoruz. Spil Dağına teleferik de yapıyoruz. Spil sağlık turizminin merkezi tamam. Bakanlığımıza yatırım yapmak için kuyruğa girdiler. Manisa’ya yatırımlar yağmur gibi yağıyor” dedi.
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