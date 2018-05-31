Manisa’da, önce 1 dekarlık makilikte çilek üretimine başlayıp, sonra tütün üretiminden vazgeçen Yunusemre ilçesindeki kırsal Osmancalı Mahallesi köylüleri bu ürünü sevdi. ‘Çilek köy’ olarak anılmaya başlanan kırsal mahallede, şimdi 150 dönümlük arazide çilek yetiştirilirken, kilosu 3.5 ile 5 lira arasında satılıyor.

HT Egeli'de yer alan habere göre, üreticilerden Osman Delen, “1 dekar alandan yaklaşık 4 ton verim alıyoruz. 1 dekarda devlet desteği ile deneme amaçlı başladı. 15 yıldan bu yana halk yavaş yavaş üretimi artırdı. Geçen yıla göre, bu yıl rekolte daha iyi” dedi.

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