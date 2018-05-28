Manisa’nın sosyal doku ekibi geziyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürüttüğü Sosyal Doku Projesi, yoğun çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, vatandaşı kapı kapı gezerek sorunlarını dinliyor, çözüm amacıyla kayıtlara alıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Doku Ekibi, Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi’nde vatandaşın sorunlarını dinledi.

HT Egeli'de yer alan habere göre, Beyoba Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki Esma Özalım, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü çok sevdiğini ifade ederek, mahallesine yapılan hizmetler için teşekkür etti.

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