Fatih Tekke yönetimindeki Manisaspor, Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Altınordu'yu konuk etti. Ev sahibi ekipte Mustafa Sevgi maçın başlarında takımını 10 kişi bıraktı. 2. dakikada ilk sarı kartını gören oyuncu, 20. dakikada 2. sarı karttan oyun dışında kaldı. Altınordu, 22. dakikada Kerim Avcı'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu sonuçla tamamladı.

Manisaspor ikinci yarıya hızlı başladı. Slavko Perovic, 50. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Hakem Erkan Engin, 71. dakikada bir kırmızı kart daha çıkardı. İlk kartını 14. dakikada gören Caner Aktaş, 71. dakikada 2. sarı kartını gördü ve Altınordu'yu 10 kişi bıraktı. Konuk ekip bu karttan 5 dakika sonra bir kez daha öne geçti. 76. dakikada sahne alan Mirkan Aydın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Tecrübeli golcü bu sezonki 7. golünü kaydetti.

Altınordu, bu skorla 7 maç sonra galibiyeti hatırladı ve puanını 19'a yükseltti. Manisaspor ise 3 maç sonra ilk kez yenildi.

Altınordu

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