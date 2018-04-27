Manisaspor - Ankaragücü sahaya çıkıyor

Türkiye Spor Toto 1. Lig heyecanı devam ediyor. Manisaspor, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Ankaragücü takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:30. 15 puanlı Manisaspor 17. sırada bulunuyor, Ankaragücü 59 puana sahip ve 2. sırada. Manisaspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Ankaragücü son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 268 kodlu maçı oynayanlar; Manisaspor galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.60, Ankaragücü galibiyet oranı 1.75.

Manisaspor son hafta oynanan Sivas 4 Eylül Bld. maçında 1-0 kazandı.

Ankaragücü ise Tuzlaspor karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet alan Manisaspor, 17 gol attı ve 35 gol yedi.

Ankaragücü, dış sahada 6 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ankaragücü 23 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.