Manisaspor - Ankaragücü sahaya çıkıyor

Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında Manisaspor ile Ankaragücü, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:30. 15 puanlı Manisaspor 17. sırada bulunuyor, Ankaragücü 59 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Manisaspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Ankaragücü, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 268 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Manisaspor kazanırsa 3.10, beraberlik çıkarsa 3.80, Ankaragücü sahadan galip ayrılırsa 1.50 oranını elde edecekler.

Manisaspor son hafta oynanan Sivas 4 Eylül Bld. maçında 1-0 kazandı.

Ankaragücü, Tuzlaspor karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Manisaspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. Manisaspor, kendi sahasında 17 gol attı, 35 gol yedi.

Ankaragücü, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Ankaragücü, deplasmanda 23 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.