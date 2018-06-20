Manisaspor’da 6 yıl önce forma giyen ve kulüpten 1.9 milyon euro alacağı olan Ariza Makukula sorunu çözülüyor. Denetim Kurulu Başkanı Emre Hasgör’ün Makukula, avukat Alexis Rutman ve menajer Kenneth Asquez ile görüşmeleri yürüttüğünü belirten başkan Bülent Baygeldi, “Her türlü yazışmalar yapıldı. Yeni ödeme planı oluşturuldu ve bu konuda kendisiyle anlaşma sağladık. Bu sorun çözüme kavuşmaya çok yakın” dedi.

29 HAZİRAN’DA

HT Egeli'den Ahmet Ünsal'ın haberine göre, Başkan Bülent Baygeldi, “Makukula aktif futbol hayatını bitirmiş, ülkesinde sakin bir hayat sürerek balık avlıyor. Sorunun bu noktaya ulaşması Makukula’nın şimdiye kadar kendisine kulüp tarafında muhattap bulamamasından kaynaklanmış” diye konuştu. FIFA, daha önce kulübe yaptığı tebligatta sorunun 18 Haziran’a kadar çözülmemesi halinde Manisaspor’u 29 Haziran’daki toplantılarında 3. Lig’e düşürmeyi görüşeceğini iletmişti.

TARZAN'DA ASLAN DÖNEMİ BAŞLADI

Manisaspor, teknik direktörlük için Erkan Aslan’la anlaşmaya vardı. Manisaspor’da uzun yıllar futbolcu olarak görev yapan, 2015-16 sezonunda yine 2. Lig’de şampiyon olan kadroda teknik direktör Taner Taşkın’ın yardımcısı olan Aslan için bir süre önce el sıkıştığı Yunusemre Belediyespor’dan da onay alındı.

