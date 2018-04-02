Spor Toto 1. Lig'e veda eden Manisaspor'un kulüp başkanı Gökay Budak, "Küme düştük fakat önemli değil, düştüğümüz gibi kalkarız." dedi.

Ligde Tetiş Yapı Elazığspor'a deplasmanda 8-1 yenilerek küme düşen Grandmedical Manisaspor, kara yoluyla Manisa'ya döndü. Kafileyi, Cumhuriyet Meydanı'nda taraftarlar karşıladı.

Manisaspor Kulübü Başkanı Gökay Budak, burada yaptığı açıklamada, genç oyunculardan kurulu takımlarının her şeye rağmen verdiği mücadelenin övgüye değer olduğunu belirtti.

Altyapıdaki oyuncuları profesyonel yapma noktasında çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Budak, "Biz yönetime geldiğimiz günden beri söyledik. Manisaspor, Manisa'nın takımıdır. Altyapıdaki arkadaşlarımızı yukarıya çekiyoruz. Yabancı hayranlığına son vermemiz gerekiyor. Yabancılara saygı gösteriyorum ancak onların oynadığı oyunu altyapımızdaki oyuncularımız da aslanlar gibi oynuyor. Küme düştük fakat önemli değil, düştüğümüz gibi kalkarız. Burası Manisa, burası büyük bir camia, büyük bir il, gereken neyse yapılır." ifadelerini kullandı.