Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında deplasmanda Manisaspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, ilk maçta rakibini 9-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup ederek son 16 turu öncesi büyük avantaj elde etmişti.

MANİSASPOR - BEŞİKTAŞ



MANİSASPOR: Emrullah, Berk, Miray, Ömer, Yasin, Zahit, Asım, Alper, Akın, Axel Meye, Bakaki

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Tekke

BEŞİKTAŞ: Utku, Fatih, Mitrovic, Alpay, Caner, Medel, Talisca, Aras, Orkan, Mustafa, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

STAT: Manisa 19 Mayıs

SAAT: 21:00

HAKEM: Sarper Barış Saka

YAYIN: A2

7 GÜNDE 3. DEPLASMAN

Beşiktaş, İstanbul'daki ilk karşılaşmada rakibini 9-0 gibi tarihi bir skorla yendi.

Siyah-beyazlı ekip, Grandmedical Manisaspor karşılaşmasıyla 7 günde 3. deplasman maçını oynayacak. 6 Aralık'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e konuk olan ve rakibini 2-1 mağlup eden Beşiktaş, dün Kayserispor ile Süper Lig mücadelesine çıktı. Ligde rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, bu periyottaki üçüncü deplasmanında Grandmedical Manisaspor ile karşılaşacak.

CANER ERKİN'İN CEZASI BİTTİ

Beşiktaş'ta cezası biten Caner Erkin de yarınki karşılaşmada forma giyebilecek. Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçta hem sarı kart cezalısı durumuna düşen hem de hakeme yönelik sözlerinden dolayı 6 maç men cezası alan tecrübeli oyuncu, Grandmedical Manisaspor karşılaşmasında teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde oynayabilecek.

Son 1 haftada yoğun bir tempo içine giren siyah-beyazlı ekibin çalıştırıcısı Güneş'in, karşılaşmada yedek ağırlıklı kadroya görev veriyor.