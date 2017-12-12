Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Manisaspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler merakla "Manisaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda?" ve "Beşiktaş kupa maçı hangi kanalda?" diye araştırıyor. Peki Manisaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları.

MANİSASPOR - BEŞİKTAŞ

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Sarper Barış Saka düdük çalacak. Saka'nın yardımcılığını Özgür Ertem ve Selahattin Altay yapacak. Saat 21:00'de başlayacak karşılaşma canlı olarak a2'den izlenecek.

İki takım arasında geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçta Beşiktaş evinde 9-0 kazandı.

Beşiktaş ve Manisaspor arasında oynanan son 10 maçta Manisaspor 2, Beşiktaş 6 kere kazandı. 2 maç berabere bitti.

Beşiktaş ve Manisaspor arasındaki son 10 maçta Beşiktaş 31 gol atarken, Manisaspor 11 golle karşılık verdi.

Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Manisaspor, oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 15 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.

Manisaspor, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, 5 gol yedi.

Beşiktaş'ta kupada en golcü oyuncu konumunda attığı 4 golle Alvaro Negredo bulunuyor.

Manisaspor'da kupada en golcü oyuncu konumunda attıkları birer golle Costantin Bakaki, Ümit Yasin Arslan ve Zahit Fındık bulunuyor.

KUPADAKİ SON MAÇ KADROLARI

Beşiktaş: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Adriano, Matej Mitrovic, Fatih Aksoy, Gary Medel, Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo

Manisaspor: Emrullah Şalk, Daniel Dimov, Abdülkadir Korkut, Ümit Yasin Arslan, Asım Hamzaçebi, Nikola Mikic, Billal Sebaihi, İsmail Haktan Odabaşı, Metin Yüksel, Zahit Fındık, Slavko Perovic

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