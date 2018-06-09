2. Lig’e düşen Manisaspor’da yarın yapılacak olağan kongre öncesi Bülent Baygeldi, başkan adaylığını açıkladı. Eski yöneticilerden Y.Emre Şahin de adaylıktan çekilip Baygeldi’ye destek verdi. Şahin’in yanı sıra eski başkanlardan Emre Hasgör ile 1965 Manisaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Altan Çakıcı’dan Bülent Baygeldi’ye tam destek geldi. Baygeldi’nin düzenlediği adaylık toplantısına Şahin ve Çakıcı da katıldı.

ÖNCELİK MAKUKULA’DA

Tribünden gelen biri olarak kulübün artık yönetilemediği hissettiklerini belirten Bülent Baygeldi, önceliklerinin personel maaşları ve FIFA kanalıyla kulübü küme düşürme ihtimali olan Makukula dosyası olacağını söyledi. Baygeldi, göreve yeniden talip olan Gökay Budak’la da görüşeceklerini belirterek, “Neler yapabileceğimizi, güçlerimizi birleştirip kulübü bir noktaya getirip getiremeyeceğimizi konuşacağız” dedi.

GELİR GİDER TABLOSUNU STADA ASTI

Manisaspor Başkanı Gökay Budak, kulübün kendi dönemindeki gelir ve giderini gösteren dev bir pankart yaptırıp 19 Mayıs Stadı’nın giriş kapısına astırdı. Bunun bir şeffaflık göstergesi olduğunu belirten Budak, “Türkiye’de ilk kez böyle bir eylem yapılıyor. Bu şeffaflığı tüm kulüplerden bekliyoruz” diye konuştu.