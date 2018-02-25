Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren Manisaspor, Eskişehirspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, 68. dakikada Bedirhan Altunbaş'ı oyundan çıkardı ve yerine Hasan Ayaroğlu girdi.

Konuk ekipte Aykut Akgün 84. dakikada sarı kart gördü.

Eskişehirspor 86. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun golüyle 1-o öne geçti.

Konuk ekipte Aykut Akgün son dakikalarda ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Tek golün olduğu mücadelede gülen Eskişehirspor oldu.

Grand Medical Manisaspor bu sonuçla üst üste 4. mağlubiyetini alırken Eskişehirspor oynadığı son 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanmış oldu.

GRANDMEDİCAL MANİSASPOR: 0 - ESKİŞEHİRSPOR: 1

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Mehmet Yıldırım, Cemal Alpay

GRANDMEDİCAL MANİSASPOR: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Bakaki (Dk. 63 Akın Açık), Sebaihi (Dk. 90 Ömer Buğdaycı), Ümit Yasin Arslan, İlkay Gül, Kağan Miray Bağış, Timur Karagülmez, Kemal Temel, Perovic, Alper Önal, Asım Hamzaçebi (Dk. 73 Uğur Pamuk)

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan Erdoğan, Bedirhan Altunbaş (Dk. 68 Hasan Ayaroğlu), Semih Güler, Aykut Akgün, Kaan Kanak, Bruno Mezenga, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Hürriyet Güçer, Semih Şentürk (Dk. 89 Michel), Ofoedu

GOL: Dk. 86 Hasan Ayaroğlu (Eskişehirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Aykut Akgül (Eskişehirspor)

SARI KART: Dk. 63 Alper Önal (Grandmedical Manisaspor)