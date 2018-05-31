Manisaspor küme düşebilir

1. Lig’e veda eden Manisaspor, 2. Lig başlamadan eski oyuncusu Ariza Makukula’ya olan borcu yüzünden 3. Lig’e düşme tehlikesi yaşıyor. Portekizli’ye olan borçları yüzünden şimdiye kadar 12 puanı silinen siyah-beyazlılar, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nden (FIFA) gelen “Küme düşürülmeyi görüşeceğiz” yazısıyla sarsıldı. FIFA Disiplin Komitesi’nin 28 Mayıs’ta kulübe gönderdiği yazıda, Makukula sorunun çözülmesi için 18 Haziran’a kadar süre verdiği belirtildi.

YA PARA YA ANLAŞMA

HT Egeli'de yer alan habere göre, kulübe iletilen yazıda “Makukula’ya ödeme yapılmazsa veya yeni ödeme planı ile ilgili bir anlaşma yazısı gönderilmezse, 29 Haziran tarihinde yapacağımız FIFA Disiplin Kurulu toplantısında, kulübün küme düşürülüp düşürülmeyeceğini karara bağlayacağız” denildi. Faizleriyle Makukula’ya olan 1.9 milyon Euro (9 milyon 880 bin TL) civarındaki borcu ödeyebilmek için kaynak arayışlarına başlayan yönetimin, oyuncunun avukatı Alexis Rutman’la görüşeceği öğrenildi.