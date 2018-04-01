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Kulüp başkanı Abdullah Mergen bu gelişmeler üzerine memurlara telefonla ulaşarak icrayı durdurdu. Kulüpte bekleyen icra memurları daha sonra bir yöneticinin zarf içinde bir meblağ para getirmesinin ardından binadan ayrıldı ve kamyonete yüklenen eşyalar iade edildi. Eski personellerin külüpten yaklaşık 100 bin TL'lik alacağı odluğu ve bu nedenle icra işlemi başlatıldığı kaydedildi.