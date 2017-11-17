Manisaspor'un Makukula borcu nedeniyle 6 puanı daha silindi - Manisaspor'un kaç puanı silindi?

TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'a eski futbolcusu Ariza Makukula'ya olan 6.5 milyon TL'lik borcu sebebiyle FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla 6 puan silme cezası uygulandı. Siyah-beyazlı kulübün sezon başında da eski futbolcuları Ariza Makukula, Maciej Iwanski ve Benfica'ya olan borçları nedeniyle yeni lisans çıkartamayan siyah-beyazlıların 3 puanı silinmişti.
FIFA Disiplin Kurulu, maddi sıkıntılar nedeniyle kötü günler geçiren ve sezona 3 puanı silinerek başlayan Manisaspor, Makukula'ya gelen cezayla birlikte ligin dibine demir attı. FIFA Disiplin Kurulu, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında Manisaspor forması giyen Ariza Makukula'ya olan 6.5 milyon TL'lik borç nedeniyle siyah-beyazlı kulübe eksi 6 puan ceza verdi ve bu ceza TFF tarafından onandı.
Kulüp başkanı Abdullah Mergen "Bu ceza Makukula dosyası sebebiyle verildi. Sezon başında Makukula'nın kulübü olan Benfica ile de görüşmelerimiz oldu. Kulübe bir miktar ödeme yaparak, oradan gelecek cezayı dondurmuştuk. Makukula ile de sözel olarak anlaşmalar yapmıştık. Kısa bir zaman içerisinde 120 bin Euro ödeme yaptık. Ancak sanırım oyuncu ile avukatı arasında bir diyalog kopukluğu oldu. Avukat süreci durduramayınca FIFA da, TFF'ye 'bu cezayı uygula' diye yazı gönderiyor. Bu süreçte oyuncunun avukatı FIFA'ya 'Biz 6 puan cezasınını uygulanmasından vazgeçtik' yönünde yazılar yazdı. Biz de ödediğimiz paraların makbuzlarını gönderdik. Oyuncuyla sözel olarak anlaştığımızı yazdık. Fakat yazılarımıza ret cevabı geldi, süreç devam ediyor. Hem oyuncunun avukatı hem de biz FIFA'ya yazılarımızı gönderiyoruz. Cezayı döndürebilmek için uğraşıyoruz. Federasyon ile görüştük. FIFA kararı kaldırırsa TFF tekrar puan iadesini yapacağını ifade etti" dedi.
"DEVRE ARASI TAKVİYELERLE BUNU TELAFİ EDERİZ"
Şu anda güncel borçlarını ancak ödeyebildiklerini aktaran Mergen, "Daha önce basın yoluyla da sıkça gündeme getirmemize rağmen şehirden bir destek alamadık. Çok önceden yapılan hataların sıkıntılarını, bedelini ödüyoruz. Önümüzde sadece sıkıntılı olarak bu dosya var. Bu puan kayıplarını sahada biraz daha fazla çalışarak telafi etmek istiyoruz. Devre arası takviyelerle inşallah bunları telafi ederiz" diye konuştu.
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