Manken Lara Surol: Kaçamak yapmyoruz, çekmeyin!

Cadde’nin haberine göre, adı iş adamı Hakan Sabancı'yla anılan Lara Surol, bir erkek arkadaşıyla objektiflere takıldı.



Muhabirlerin patlayan flaşlarıyla panikleyen Surol, "Arkadaşımla bir kadeh bir şey içmeye çıktım. Kaçamak falan yapmıyoruz. Yapmayan arkadaşlar, çekmeyin" dedi.



Arkadaşının kullandığı araçla Arnavutköy'den ayrılmak üzere olan ünlü manken, daha sonra yoldan çevirdiği taksiyle evinin yolunu tuttu.



Lara Surol