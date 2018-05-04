Mansfield Town - Crawley Town maçı öncesi rakamlar

Mansfield Town ve Crawley Town, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Mansfield Town 71 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Crawley Town 58 puanda ve 14. sırada. Mansfield Town, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Crawley Town, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 307 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Mansfield Town kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 3.60, Crawley Town sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Mansfield Town son hafta oynanan Blackpool maçında 0-1 kazandı.

Crawley Town ise Yeovil Town karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Mansfield Town, evinde 10 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 41 gol atıp 25 gol yedi.

Crawley Town ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Crawley Town, 27 gol atarken 35 gol yedi.