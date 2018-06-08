Mantar toplamak için evden çıktı, ölü bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde mantar toplamak için dağa çıkan 54 yaşındaki Sami Ağrıdağı dere kenarında ölü bulundu.

DHA'nın haberine göre olay, Çubuk'a 10 kilometre uzaklıktaki Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Çubuk'ta yaşayan ve dün öğle saatlerinde kendi aracıyla Karaman Mahallesi'ne gelen ndaki Sami Ağrıdağı, öğleden sonra mantar toplamak için Mendeğin mevkiine gitti. Telefonda bir yakını ile görüşen Ağrıdağı, telefonunun çekmediğini ve bir kaç saat içinde döneceğini söyledi. Aradan uzun bir süre geçmesine rağmen Ağrıdağı'ndan haber alamayan yakınları bölgeye giderek Ağrıdağı'nı aradı. Aramalardan sonuç alamayan yakınları daha sonra durumu yetkililere haber vererek yardım istedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile jandarma ekiplerinin saatler süren çalışması sonrasında sabaha karşı dere kenarında Ağdırdağı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze zorlu arazi şartları nedeniyle bir süre ekipler tarafından taşındıktan sonra Çubuk 2 Barajı üzerinden bot ile cenaze aracına getirildi. Emekli, evli ve 1 çocuk babası Ağrıdağı'nın cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ağrıdağı'nın ölüm nedeni otopsi sonrası ortaya çıkacak.

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