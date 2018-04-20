Her yıl mantar toplamak ya da doğa yürüyüşü yapmak amacıyla ormanlara giden vatandaşların yaşadıkları ölümle sonuçlanabilen olumsuzluklara karşı arama kurtarma ekiplerinden uyarı geldi.
DHA'nın haberine göre son olarak geçen cumartesi günü Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde mantar toplamak için dağlık alana giden Hasan Ülker'in (49) 30 metrelik kayalıktan düşerek ölmesiyle sonuçlanan olay, dikkatli olup, önlem almanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.
BASİT ÖNLEMLERLE KAZALARDAN KURTULABİLİRSİNİZ
Mantar toplamak uğruna insanların hayatlarını kaybedebildiklerini söyleyen AKUT Manisa İl Temsilcisi Hakan Özcan, bu tür olaylarla çok fazla karşılaştıklarını anlattı. Genellikle doğa yürüyüşü yapmak ve mantar toplamak için ormana gidenlerin kaybolduğunu ya da kaza geçirdiğini kaydeden Özcan, basit önlemlerle kazalardan kurtulabileceğini ifade etti. Özcan, "Yanımızdaki ekipman bizim için çok önemli. Mantar toplama ya da doğa yürüyüşü etkinliklerinde mutlaka yanımızda bir kişi daha olmalı. Gidilen yerin, bölgenin de mutlaka birilerine haber verilmesi gerekiyor. Yanınızda bir cep telefonu şarjı için güç kaynağı ve ateş yakılabilecek bir aygıt olmalı. Küçük bir ilk yardım çantası her zaman hayat kurtarır. Bunları yanlarında bulundurmaları şart" dedi.
"VATANDAŞLAR TABELALARA DİKKAT ETMELİ"
Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda kayıp vakalarıyla karşılaştıklarını kaydeden Hakan Özcan, "Jandarmayla birlikte Spil Dağı'nın birçok noktasına metal tabela yerleştirdik ve rakamlar yazdık. Bu rakamlar, haritalara işlendi. Vatandaşlar bu tabelalara dikkat ederse ve geçtikleri yerin numarasını akıllarında tutarlarsa, başlarına bir kaza geldiğinde geçtikleri yerin numarasını bize ulaştırmaları halinde kurtarma operasyonu daha kolay olacaktır" diye konuştu.
"MUTLAKA ORMANA İKİ KİŞİ ÇIKIN"
Manisa MAT Başkanı Bahattin Özer ise, insanların mantar toplarken tehlikeli yerlerden düşüp yaralandığını belirtip, önceliğin can güvenliği olduğunu söyledi. Özer, "Ormana mutlaka iki kişi çıkılmalı, yiyecek alınmalı. Bu tür yürüyüşlere ve mantar toplama faaliyetlerine giderken kendilerine yetecek su ve 12 saat yetecek yiyecek yanlarına almalılar" diye konuştu.
YOL KENARINDAN UZAKLAŞMAMAK GEREKİYOR
Yol kenarından çok fazla uzaklaşılmaması gerektiğini de dile getiren Özer, ormana çıkarken termal giysi giyilmesini önerdi. Özer, "Kişiler, mantar sevdasına daldıkları zaman yol kenarlarından ayrılıyorlar, nerede olduklarını kendileri de bilmiyor. Tamamen termal giysiler giyilmesi, rüzgara, suya dayanıklı giysiler olmalı" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.